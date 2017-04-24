Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что его клуб не участвовал в договорных матчах.

– Вокруг некоторых уходов тренеров возникают слухи, что это связано с участием «Урала» в договорных матчах. Вы к этим слухам привыкли? Потому что вы реагируете менее эмоционально.

– Да как реагировать? Я же не могу сказать, что я не верблюд. Как я должен доказать, что я не верблюд? Люди приходят и говорят про какие-то договорные матчи. «Урал» никогда не играл договорные матчи и не будет никогда их играть. Кто-то это придумал.

Так получилось, что наш вратарь ударил в своего игрока и мяч залетел в ворота. Счет 1:1. Они в перерыве пришли, сели, все голову повесили и вышли уже совсем другими. В первом тайме они бежали, хотели, забили гол – все у нас получалось. А после этого нелепейшего гола на 45-й минуте...

– В последнее время много разговоров, что агенты, кто угодно, могут оказать влияние на игру. Президент на сто процентов контролирует клуб? В той же Испании бывает, что команда играет договорной матч, а президент не в курсе.

– На сто процентов я не могу быть уверен. Но процентов на 98 я контролирую клуб, – сказал Иванов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, белорусский тренер «Урала» Вадим Скрипченко покинул клуб вскоре после странного матча команды с «Тереком». Ранее клуб загадочно покидал Виктор Гончаренко. Это случилось за несколько дней до другого матча «Урала» и «Терека».

Президент «Урала»: «Не думал, что Скрипченко может в глаза говорить: «Надо сделать две операции, хочу побыть с семьей», а через два дня перейти в «Крылья Советов»

«Я называю этот матч договорным». Уткин – об «Урале» и «Тереке»