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Сергей Стась-младший покинул расположение сборной Беларуси
25.04.2017 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФХРБ объявила о том, что Сергей Стась-младший покинул расположение сборной Беларуси.
Хоккеист находился в расположении главной команды страны
Игрок участвовал в спарингах сборной с Германией и во второй встрече со Швецией.
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ФХРБ объявила о том, что Сергей Стась-младший покинул расположение сборной Беларуси.
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