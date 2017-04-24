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Квалификация ЧМ-2019 (жен). Беларусь сыграет в группе со Швейцарией, Шотландией, Польшей и Албанией
25.04.2017 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Ньоне прошла жеребьевка группового этапа квалификации ЧМ-2019 среди женщин. Сборная Беларуси попала во вторую отборочную группу, где сыграет со Швейцарией, Шотландией, Польшей и Албанией.
Результаты жеребьевки представлены ниже.
Группа 1: Англия*, Россия*, Уэльс, Босния и Герцеговина, Казахстан.
Группа 2: Швейцария*, Шотландия*, Польша, Беларусь, Албания.
Группа 3: Норвегия*, Нидерланды*, Ирландия, Словакия, Северная Ирландия.
Группа 4: Швеция*, Дания*, Украина, Венгрия, Хорватия.
Группа 5: Германия*, Исландия*, Чехия, Словения, Фарерские острова.
Группа 6: Италия*, Бельгия*, Румыния, Португалия*, Молдова.
Группа 7: Испания*, Австрия*, Финляндия, Сербия, Израиль.
*Участник Евро-2017.
На групповом этапе сборные будут проводить матчи дома и на выезде с 11 сентября 2017-го по 4 сентября 2018 года.
Победители семи групп составят Франции компанию в финальной стадии.
Четыре лучших обладателя вторых мест по результатам матчей с первой, третьей и четвертой командами групп сыграют в стыковых матчах. Эта стадия будет состоять из двух раундов по два матча и определит еще одного участника ЧМ-2019 от Европы. Стыковые матчи пройдут в октябре и ноябре 2018 года.
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В Ньоне прошла жеребьевка группового этапа квалификации ЧМ-2019 среди женщин.
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