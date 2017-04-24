Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру команды после первых месяцев под его руководством.

– Для меня очень важно, чтобы команда двигалась в выбранном направлении и выполняла определённые требования. Все это присутствует, да и результаты подтверждают, что нами был сделан правильный выбор. ПФК ЦСКА даже в ничейных матчах против «Зенита» и «Краснодара» превосходил соперников по количеству голевых моментов. Понятно, что предела совершенству нет, и мы продолжаем усердно работать над улучшением различных аспектов игры в обороне и атаке. На данный момент есть определенное удовлетворение от того, что уже удалось сделать.

– Со стороны показалось, что армейцы быстро освоили тактическую схему 3-5-2, на которую команда перешла минувшей зимой.

– Система действительно прижилась, это очень важный момент. Футболисты хорошо понимают, что и зачем они делают. Хотя при этой схеме существует опасность: периодически команда позволяет себе брать паузу, а этого делать не следует. Ребята у нас опытные, они чувствуют, в какой момент можно взять небольшую передышку вместо того, чтобы пойти в прессинг и отобрать мяч у противника. Это так называемая пассивная фаза защиты, мне бы хотелось, чтобы в нашей игре таких моментов было как можно меньше. Но в целом можно сказать, что команда грамотно реагирует на эпизоды, возникающие по ходу матчей.

– Существует вероятность, что в зависимости от соперника или от ситуации на поле схема поменяется?

– Футболисты могут играть на разных позициях, в том числе и по ходу одного матча. Например, как Витиньо в Краснодаре. Возможны разные варианты, однако, после того, как мы столько изучали эту тактику, и она заработала, я не вижу надобности вносить серьёзные изменения. Гораздо продуктивнее совершенствовать достигнутое, – сказал Гончаренко.