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«Ман Сити» интересовался Мбаппе, «Монако» запросил 130 миллионов евро

25.04.2017 16:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Сити» интересовался нападающим «Монако» Килианом Мбаппе.

Английский клуб сделал запрос на предмет возможного перехода. «Монако» ответил, что трансфер футболиста обойдется в 130 миллионов евро, то есть примерно в 110 миллионов фунтов.

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценивает нападающего. Однако каталонец и английский клуб не намерены тратить рекордную сумму на трансфер.

Самым дорогим футболистом в истории сейчас остается полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. «Ювентус» получил за него порядка 105 миллионов евро.

 
 
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«Манчестер Сити» интересовался нападающим «Монако» Килианом Мбаппе.

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