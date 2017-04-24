«Манчестер Сити» интересовался нападающим «Монако» Килианом Мбаппе.

Английский клуб сделал запрос на предмет возможного перехода. «Монако» ответил, что трансфер футболиста обойдется в 130 миллионов евро, то есть примерно в 110 миллионов фунтов.

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценивает нападающего. Однако каталонец и английский клуб не намерены тратить рекордную сумму на трансфер.

Самым дорогим футболистом в истории сейчас остается полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. «Ювентус» получил за него порядка 105 миллионов евро.