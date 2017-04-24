﻿ «Милан» предлагает Доннарумме зарплату 3,2 млн евро в год, «Реал», «МЮ» и «Ман Сити» – 7,5 млн. 21.by
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«Милан» предлагает Доннарумме зарплату 3,2 млн евро в год, «Реал», «МЮ» и «Ман Сити» – 7,5 млн

25.04.2017 18:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мино Райола, агент вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, начал переговоры с «Миланом» о продлении соглашения.

Новые руководители клуба предложили 18-летнему голкиперу сборной Италии подписать контракт до 2022 года.

По этому соглашению зарплата Доннаруммы вырастет со 160 тысяч евро в год до 3,2 миллиона, а в будущем футболисту передадут капитанскую повязку.

Однако на руках у Райолы есть три предложения от европейских топ-клубов: «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» готовы платить Доннарумме 7,5 миллиона евро в год.

 
 
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Мино Райола, агент вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, начал переговоры с «Миланом» о продлении соглашения.

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