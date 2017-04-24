Мино Райола, агент вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, начал переговоры с «Миланом» о продлении соглашения.

Новые руководители клуба предложили 18-летнему голкиперу сборной Италии подписать контракт до 2022 года.

По этому соглашению зарплата Доннаруммы вырастет со 160 тысяч евро в год до 3,2 миллиона, а в будущем футболисту передадут капитанскую повязку.

Однако на руках у Райолы есть три предложения от европейских топ-клубов: «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» готовы платить Доннарумме 7,5 миллиона евро в год.