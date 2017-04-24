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Полузащитник «Слуцка» Юсов пропустит больше месяца из-за перелома позвонка в пояснично-крестцовом отделе позвоночника
25.04.2017 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Завтра, 26 апреля, в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси по футболу «Шахтер» принимает «Слуцк». У гостей не сыграет лучший бомбардир команды в этом сезоне, атакующий полузащитник из Украины Дмитрий Юсов.
Футболист получил повреждение в на последних минутах матча с «Городеей» в столкновении с Ярославским.
Рентген показал перелом позвонка в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Полузащитник пропустит больше месяца.
В нынешнем сезоне Юсов забил 4 мяча в 7 матчах чемпионата и Кубка.
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Полузащитник «Слуцка» Юсов пропустит больше месяца из-за перелома позвонка в пояснично-крестцовом отделе позвоночника
Завтра, 26 апреля, в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси по футболу «Шахтер» принимает «Слуцк».
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