﻿ Полузащитник «Слуцка» Юсов пропустит больше месяца из-за перелома позвонка в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. 21.by
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Полузащитник «Слуцка» Юсов пропустит больше месяца из-за перелома позвонка в пояснично-крестцовом отделе позвоночника

25.04.2017 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Завтра, 26 апреля, в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси по футболу «Шахтер» принимает «Слуцк». У гостей не сыграет лучший бомбардир команды в этом сезоне, атакующий полузащитник из Украины Дмитрий Юсов.

Футболист получил повреждение в на последних минутах матча с «Городеей» в столкновении с Ярославским.

Рентген показал перелом позвонка в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Полузащитник пропустит больше месяца.

В нынешнем сезоне Юсов забил 4 мяча в 7 матчах чемпионата и Кубка.

 
 
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Завтра, 26 апреля, в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси по футболу «Шахтер» принимает «Слуцк».

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