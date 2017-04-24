Завтра, 26 апреля, в ответном матче полуфинала Кубка Беларуси по футболу «Шахтер» принимает «Слуцк». У гостей не сыграет лучший бомбардир команды в этом сезоне, атакующий полузащитник из Украины Дмитрий Юсов.

Футболист получил повреждение в на последних минутах матча с «Городеей» в столкновении с Ярославским.

Рентген показал перелом позвонка в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Полузащитник пропустит больше месяца.

В нынешнем сезоне Юсов забил 4 мяча в 7 матчах чемпионата и Кубка.