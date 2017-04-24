|
Олег Кубарев: «В Бресте сделали акцент на легионерах. В «Шахтере» они тоже есть, но я больше опираюсь на белорусов»
25.04.2017 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев после победы над брестским «Динамо» (3:0) в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Кайко рассказал о своей опоре в клубе.
- Как вам старт чемпионата в целом?
– Рано делать выводы, слишком мало матчей прошло. Многое, что вижу, мне понятно. Но есть и новое, которое подмечаешь, открываешь для себя.
- С Журавлем вы давно дружите, наверняка внимательно смотрите за его командой. В чем проблема сегодняшнего брестского «Динамо», кроме центральной зоны обороны?
– Я не считаю, что у Бреста больше проблем, чем у нас. Они выбрали свой путь, сделали акцент на легионеров и работают. В Солигорске тоже есть иностранцы, мы на них рассчитываем, но они в принципе ничем не выделяются на общем фоне. И я больше опираюсь на наших ребят, на белорусов, – сказал Кубарев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Кубарев: «В Бресте сделали акцент на легионерах. В «Шахтере» они тоже есть, но я больше опираюсь на белорусов»
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев после победы над брестским «Динамо» (3:0) в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Кайко рассказал о своей опоре в клубе.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии