Первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков покидает кресло первого вице-президента НОКа, которое он занял в конце 2014 года.

Как сообщает «Прессбол», ему на смену придет 45-летний Андрей Асташевич — многолетний директор РЦОП «Раубичи», также известный по регулярным выступлениям за хоккейную команду Александра Лукашенко.

Комментировать грядущие изменения в профессиональной карьере Асташевич отказался, посоветовав дождаться официальных решений.

Александр Лукашенко: «Работа в спорте высших достижений полностью провалена. Тут вина и Рыженкова»