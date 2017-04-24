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Рыженков покидает пост первого вице-президента НОКа, на смену ему придет Асташевич
25.04.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков покидает кресло первого вице-президента НОКа, которое он занял в конце 2014 года.
Как сообщает «Прессбол», ему на смену придет 45-летний Андрей Асташевич — многолетний директор РЦОП «Раубичи», также известный по регулярным выступлениям за хоккейную команду Александра Лукашенко.
Комментировать грядущие изменения в профессиональной карьере Асташевич отказался, посоветовав дождаться официальных решений.
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Первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков покидает кресло первого вице-президента НОКа, которое он занял в конце 2014 года.
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