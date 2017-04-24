Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков заявил, что легкая атлетика будет включена в программу Европейских игр в Минске.

«С легкой атлетикой договоренность есть. Она у нас будет. И это будет не второй-третий дивизион, а дивизион первый. Сегодня идут консультации с Международной федерацией легкой атлетики по поводу того, какие дисциплины войдут. Не все 47 дисциплин, которые проводятся на чемпионатах мира, а будет выбрано 20-25 дисциплин. Тех, которые более органично вписываются в стадион. Пока я не могу эти дисциплины называть, потому что четкий перечень не определен», – сказал Рыженков в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

Напомним, ранее Рыженков назвал 16 видов спорта, которые войдут в программу Европейских игр 2019.