﻿ Максим Рыженков: «Легкая атлетика на Европейских играх-2019 будет. Будет выбрано 20-25 дисциплин». 21.by
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Максим Рыженков: «Легкая атлетика на Европейских играх-2019 будет. Будет выбрано 20-25 дисциплин»

25.04.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков заявил, что легкая атлетика будет включена в программу Европейских игр в Минске.

«С легкой атлетикой договоренность есть. Она у нас будет. И это будет не второй-третий дивизион, а дивизион первый. Сегодня идут консультации с Международной федерацией легкой атлетики по поводу того, какие дисциплины войдут. Не все 47 дисциплин, которые проводятся на чемпионатах мира, а будет выбрано 20-25 дисциплин. Тех, которые более органично вписываются в стадион. Пока я не могу эти дисциплины называть, потому что четкий перечень не определен», – сказал Рыженков в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

Напомним, ранее Рыженков назвал 16 видов спорта, которые войдут в программу Европейских игр 2019.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков заявил, что легкая атлетика будет включена в программу Европейских игр в Минске.

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