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Филипп Рудик: «Я уже старый, только в Беларуси остается играть»

25.04.2017 22:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Немана» Филипп Рудик сравнил уровень зарплат в Беларуси и за рубежом.

«Я уже старый, только в Беларуси остается играть. Такой характер у меня, где-то мог и пересидеть, денег позарабатывать. Когда в команде творится непонятно что, я не буду там сидеть, и никакие деньги меня не удержат.

Зарплата? Очень отличается. В Беларуси совсем маленькая зарплата. Но что есть, то есть. Будем за это работать, отдавать все силы.

Казахстан или Польша? Конечно Польша. Там на каждый матч выходишь, как на игру Лиги чемпионов. В Казахстане своеобразный чемпионат, тоже интересный, поля подводят. Болельщики ходят, напихать могут.

Были другие варианты продолжения карьеры, но очень далеко. Экзотические страны. Откуда? С Востока», – сказал Рудик в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

Отметим, что Рудику в марте исполнилось 30 лет.

 
 
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Полузащитник «Немана» Филипп Рудик сравнил уровень зарплат в Беларуси и за рубежом.

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