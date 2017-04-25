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Максим Рыженков: «Левченко и Веремеенко? Игроки обязаны по зову сборной являться в расположение. Пока никто уважительные причины не называл»
25.04.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков поделился мнением о возможном неприезде в сборную Беларуси Елены Левченко и Анастасии Веремеенко на чемпионат Европы.
– Все спортсмены должны понимать – если они состоят в штате национальной команды, получают в течение года пусть небольшое, но финансирование, если используют свой статус для продвижения в разных клубах, то они обязаны по зову национальной команды являться в расположение. Если причина уважительная, то федерация будет всегда идти навстречу. Пока никто причины не называл. Разговоры вокруг – это одно, а решение вопроса конкретно – совсем другое. Есть национальная команда, есть списочный состав – люди должны появиться, обозначиться, принять участие в сборах, предварительных соревнованиях.
Естественно, любой человек имеет право на учет его особых ситуаций. Но это должны быть особые ситуации, исключительные случаи.
- Вы лично общались с Левченко, Веремеенко?
– С Веремеенко я не общался, С Левченко был короткий разговор общего порядка. Пока не о чем говорить, – сказал Рыженков в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».
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Максим Рыженков: «Левченко и Веремеенко? Игроки обязаны по зову сборной являться в расположение. Пока никто уважительные причины не называл»
Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков поделился мнением о возможном неприезде в сборную Беларуси Елены Левченко и Анастасии Веремеенко...
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