Телевизионная аудитория матча 33-го тура примеры между «Реалом» и «Барселоной» (2:3) составила примерно 650 миллионов человек.

Матч двух испанских топ-клубов посмотрели более чем в 185 странах мира.

В Испании за игрой по ТВ наблюдали около 2,6 миллиона человек, что на 349 тысяч меньше, чем телеаудитория матча первого круга на «Камп Ноу».

Среди пользователей фэйсбука больше всего упоминаний об игре было в Мексике, Индонезии, Бразилии и США.

Добавим, что это пока предварительные данные.