|
«Реал» – «Барселона». Матч посмотрели около 650 миллионов человек
25.04.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Телевизионная аудитория матча 33-го тура примеры между «Реалом» и «Барселоной» (2:3) составила примерно 650 миллионов человек.
Матч двух испанских топ-клубов посмотрели более чем в 185 странах мира.
В Испании за игрой по ТВ наблюдали около 2,6 миллиона человек, что на 349 тысяч меньше, чем телеаудитория матча первого круга на «Камп Ноу».
Среди пользователей фэйсбука больше всего упоминаний об игре было в Мексике, Индонезии, Бразилии и США.
Добавим, что это пока предварительные данные.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телевизионная аудитория матча 33-го тура примеры между «Реалом» и «Барселоной» (2:3) составила примерно 650 миллионов человек.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии