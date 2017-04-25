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ECHL. «Адирондак» Фальковского и Дюкова завершил борьбу в плей-офф

26.04.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках первого раунда плей-офф ECHL (1/8 финала, до четырех побед) «Адирондак» в шестом матче в овертайме уступил «Манчестеру» — 5:6.

У проигравших Роман Дюков нанес 1 бросок. Степан Фальковский, который также выступает за «Адирондак», в игре не участвовал.

Счет в серии стал 4:2 в пользу «Манчестера». Таким образом, «Адирондак» завершил борьбу в плей-офф.

В нынешнем плей-офф Дюков провел лишь 2 игры, где не набрал ни одного очка, при показателе полезности «+1». Фальковский в 4 играх набрал 2 (0+2) очка, при показателе полезности «-3».

 
 
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В рамках первого раунда плей-офф ECHL (1/8 финала, до четырех побед) «Адирондак» в шестом матче в овертайме уступил «Манчестеру» — 5:6.

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