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Олег Кубарев: «Вижу ли проблемы БАТЭ? Конечно»
26.04.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев в интервью Сергею Кайко оценил состояние БАТЭ.
– Вам скоро играть с БАТЭ. Его проблемы видите?
– Конечно.
– Можете о них сказать?
– Нет, – сообщил Кубарев.
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Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев в интервью Сергею Кайко оценил состояние БАТЭ.
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