НБА. Плей-офф. «Хьюстон» победил «Оклахома-Сити» в вышел во 2-й раунд, «Сан-Антонио» повел в серии с «Мемфисом» и другие результаты
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Сегодня пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Хьюстон» попытается оформить выход в следующий раунд в домашней встрече с «Оклахома-Сити». «Сан-Антонио» и «Мемфис», а также «Клипперс» и «Юта» проведут важные пятые игры при равном счете.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Дата проведения
26 апреля, 03.00,
«Toyota Center»
Хьюстон
(34 + 8 подборов + 5 потерь),
Харден (15 + 8 подборов),
Беверли (8 + 9 подборов + 4 блок-шота),
Капела (2),
Ариза (2) Андерсон старт;
(22),
Уильямс (14 + 7 подборов),
Нене (8). Гордон
Оклахома-Сити
(47 + 11 подборов + 9 передач + 7 потерь),
Уэстбрук (10),
Оладипо (10 + 8 подборов),
Гибсон (7 + 9 подборов + 4 блок-шота),
Адамс (3) Роберсон старт;
(11),
Абринес (11),
Грант (0),
Коул (0),
Макдермотт (0). Кантер
«Хьюстон» победил в серии – 4-1
Дата проведения
26 апреля, 04.00,
«AT&T Center»
Сан-Антонио
(28 + 6 передач),
Ленард (16 + 6 передач),
Паркер (12 + 9 подборов),
Олдридж (11 + 8 подборов),
Ли (3) Грин старт;
(20),
Миллс (10),
Джинобили (9),
Пау Газоль (3),
Бертанс (2),
Симмонс (1),
Мюррей (1),
Дедмон (0). Андерсон
Мемфис
(26 + 6 передач),
Конли (17 + 7 передач),
Марк Газоль (11),
Эннис (10),
Картер (9) Рэндолф старт;
(11),
Грин (9),
Харрисон (6),
Селден (2),
Болдуин (2),
Мартин (0),
Дэниелс (0). Дэвис
«Сан-Антонио» ведет в серии – 3-2
Дата проведения
26 апреля, 05.30,
«Staples Center»
Клипперс
(28 + 9 передач),
Пол (26),
Редик (14 + 12 подборов),
Джордан (7),
Мба а Муте (1) Спейтс старт;
(6),
Пирс (4),
Кроуфорд (2),
Фелтон (2),
Риверс (2),
Басс (0). Джонсон
Юта
(27 + 8 подборов),
Хэйворд (12 + 7 передач),
Джордж Хилл (11 + 11 подборов + 5 перехватов),
Гобер (10),
Диао (0) Инглс старт;
(16),
Худ (14 + 8 подборов),
Джонсон (4),
Фэйворс (2),
Нето (0). Экзам
Счет в серии – 2-3
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Сегодня пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017.
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