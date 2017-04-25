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НБА. Плей-офф. «Хьюстон» победил «Оклахома-Сити» в вышел во 2-й раунд, «Сан-Антонио» повел в серии с «Мемфисом» и другие результаты

26.04.2017 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Хьюстон» попытается оформить выход в следующий раунд в домашней встрече с «Оклахома-Сити». «Сан-Антонио» и «Мемфис», а также «Клипперс» и «Юта» проведут важные пятые игры при равном счете.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Хьюстон – Оклахома-Сити 105:99 (16:22, 35:22, 21:33, 33:22)
Дата проведения
26 апреля, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча
Хьюстон
Харден (34 + 8 подборов + 5 потерь), Беверли (15 + 8 подборов), Капела (8 + 9 подборов + 4 блок-шота), Ариза (2), Андерсон (2)  старт; Уильямс (22), Нене (14 + 7 подборов), Гордон (8).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (47 + 11 подборов + 9 передач + 7 потерь), Оладипо (10), Гибсон (10 + 8 подборов), Адамс (7 + 9 подборов + 4 блок-шота), Роберсон (3)  старт; Абринес (11), Грант (11), Коул (0), Макдермотт (0), Кантер (0).

«Хьюстон» победил в серии – 4-1

Сан-Антонио – Мемфис 116:103 (23:23, 32:26, 32:27, 29:27)
Дата проведения
26 апреля, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча
Сан-Антонио
Ленард (28 + 6 передач), Паркер (16 + 6 передач), Олдридж (12 + 9 подборов), Ли (11 + 8 подборов), Грин (3)  старт; Миллс (20), Джинобили (10), Пау Газоль (9), Бертанс (3), Симмонс (2), Мюррей (1), Дедмон (1), Андерсон (0).
Мемфис
Конли (26 + 6 передач), Марк Газоль (17 + 7 передач), Эннис (11), Картер (10), Рэндолф (9)  старт; Грин (11), Харрисон (9), Селден (6), Болдуин (2), Мартин (2), Дэниелс (0), Дэвис (0).

«Сан-Антонио» ведет в серии – 3-2

Клипперс – Юта 92:96 (21:19, 22:27, 15:18, 34:32)
Дата проведения
26 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча
Клипперс
Пол (28 + 9 передач), Редик (26), Джордан (14 + 12 подборов), Мба а Муте (7), Спейтс (1)  старт; Пирс (6), Кроуфорд (4), Фелтон (2), Риверс (2), Басс (2), Джонсон (0).
Юта
Хэйворд (27 + 8 подборов), Джордж Хилл (12 + 7 передач), Гобер (11 + 11 подборов + 5 перехватов), Диао (10), Инглс (0)  старт; Худ (16), Джонсон (14 + 8 подборов), Фэйворс (4), Нето (2), Экзам (0).

Счет в серии – 2-3

 

 
 
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