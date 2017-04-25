Сегодня пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Хьюстон» попытается оформить выход в следующий раунд в домашней встрече с «Оклахома-Сити». «Сан-Антонио» и «Мемфис», а также «Клипперс» и «Юта» проведут важные пятые игры при равном счете.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Хьюстон» победил в серии – 4-1

«Сан-Антонио» ведет в серии – 3-2

Счет в серии – 2-3