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Почти неделя рядом с легендарной сборной Беларуси по баскетболу на Евро: сколько это стоит и как добраться?
26.04.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
С 16 по 27 июня в Чехии пройдет чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. В очередной раз на топ-турнир попала и сборная Беларуси. Наша команда под руководством Натальи Трофимовой проведет минимум три матча в группе B против сборных Турции, Словакии и Италии.
Туристическая компания «Юкатан-трэвел» организовывает специальный тур для болельщиков на 6 дней. Кроме баскетбола вы увидите города Чехии, где будут организованы специальные экскурсии. Выезд запланирован на 15 июня. Стоимость тура: от 549 рублей. Другие подробности можно узнать
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Почти неделя рядом с легендарной сборной Беларуси по баскетболу на Евро: сколько это стоит и как добраться?
С 16 по 27 июня в Чехии пройдет чемпионат Европы по баскетболу среди женщин.
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