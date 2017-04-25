С 16 по 27 июня в Чехии пройдет чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. В очередной раз на топ-турнир попала и сборная Беларуси. Наша команда под руководством Натальи Трофимовой проведет минимум три матча в группе B против сборных Турции, Словакии и Италии.

Туристическая компания «Юкатан-трэвел» организовывает специальный тур для болельщиков на 6 дней. Кроме баскетбола вы увидите города Чехии, где будут организованы специальные экскурсии. Выезд запланирован на 15 июня. Стоимость тура: от 549 рублей. Другие подробности можно узнать здесь . Поддержим сборную вместе! Поехали!

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