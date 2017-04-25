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Чемпионат Англии. «Арсенал» сыграет с «Лестером», «Тоттенхэм» – с «Кристал Пэлас»
26.04.2017 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут перенесенные матчи 28-го тура чемпионата Англии. «Арсенал» примет «Лестер», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии
28-й тур
Перенесенные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня пройдут перенесенные матчи 28-го тура чемпионата Англии.
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