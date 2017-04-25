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Чемпионат Англии. «Арсенал» сыграет с «Лестером», «Тоттенхэм» – с «Кристал Пэлас»

26.04.2017 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдут перенесенные матчи 28-го тура чемпионата Англии. «Арсенал» примет «Лестер», «Тоттенхэм» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

28-й тур

Перенесенные матчи

Арсенал – Лестер
Дата проведения
26 апреля, 21.45, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика
Мидлсбро – Сандерленд
Дата проведения
26 апреля, 21.45, «Риверсайд»
превью матча онлайн статистика
Кристал Пэлас – Тоттенхэм
Дата проведения
26 апреля, 22.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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Сегодня пройдут перенесенные матчи 28-го тура чемпионата Англии.

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