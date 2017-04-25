Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев рассказал об отношениях с руководством клуба.

— Психологически вам уже комфортно в Солигорске?

— Знаете, если в клубе созданы хорошие условия для работы, то тренеру необходимо немногое — нужны квалифицированные футболисты и желательно, чтобы не трогали, дали спокойно поработать. Условия в Солигорске отличные.

— И руководство не трогает?

— Пока нет. Нельзя делать выводы слишком быстро. После одной игры или даже после пяти хвалить или критиковать рано. Тренеру нужно время, чтобы что-то создать. Вообще мы с руководством мало соприкасаемся. Бывают иногда разногласия, но проблем во взаимоотношениях еще не было. И, надеюсь, не будет.

— Глядя, как все устроено в «Шахтере», вспоминаете гомельское время? Там вы и базу ругали, и с руководством отношения не были безоблачными...

— Ну, я же по делу базу ругал... Например, в Солигорске мы часто отправляемся на выезд прямо в день игры. А в Гомеле условия были такие, что мне хотелось заранее увезти команду в тот же Бобруйск, заселить в гостиницу. Потому что на базе даже помыться толком было негде. Один душ на три этажа, и еще какие-нибудь строители заселялись, ходили там. Разве это нормально? Разве так может жить профессиональная команда? Это нервировало.

Но вообще о Гомеле у меня сегодня больше положительных воспоминаний. Это вы про базу сказали. А я другое помню — полные трибуны на «Центральном», отличные болельщики, праздничная атмосфера. В Солигорске стадион не такой уютный. И болельщиков меньше, – сказал Кубарев.