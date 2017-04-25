МИНСК, 26 апр — Sputnik. Абсурдно требовать от российской теннисистки Марии Шараповой какого-то результата в первом матче на турнире в Штутгарте, заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Шарапова в среду, 26 апреля, проведет свой первый поединок после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония (препарат был внесен в "черный список" WADA с января прошлого года). 30-летняя россиянка выступит на турнире в немецком Штутгарте, благодаря специальному приглашению (wild card), выданному ей организаторами соревнований . Соперницей Шараповой станет 36-я ракетка мира итальянка Роберта Винчи.

"Шараповой надо за полгода войти в элиту, а как она будет играть сегодня, да кого это колышет? Результат от нее требовать абсурдно", — сказал Тарпищев, слова которого приводит агентство "Р-Спорт" .

Он отметил, что матч против Винчи "ничего не решает". "Нервная система должна еще выработаться. Ей предстоит всего лишь первый матч, и как бы она в нем ни сыграла, он ничего не решает. Матч выиграла, матч проиграла… Если выиграет, то в эмоциональном плане это будет хорошо", — добавил глава ФТР и подчеркнул, что Шараповой просто нужно пожелать успеха.

Вместе с тем, букмекеры не верят в победу Шараповой. Коэффициент на викторию российской спортсменки достигает 1,4, вместе с тем на Винчи можно поставить с коэффициентом 3,5.

Встреча Шараповой и Винчи начнется в 19:30 (по минскому времени).

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет 700 тысяч долларов.