﻿ Глава МОК: «Не уверены в том, что киберспорт – настоящий спорт». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МОК: «Не уверены в том, что киберспорт – настоящий спорт»

26.04.2017 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением о киберспорте.

«Мы не уверены на 100 процентов в том, что киберспорт – настоящий спорт, если говорить о физической активности и критериях, чтобы считать его спортом.

Мы не видим организации или структуры, которая дала бы нам уверенность или гарантию, что в нем уважаются олимпийские правила и ценности, а также что эти правила соблюдаются. Нет международной федерации, у которой были бы полномочия предоставить такие гарантии.

Мне кажется, что некоторых из этих игр противоречат нашим ценностям. Мы наблюдаем за киберспортом, видим отличия, видим отсутствие организации. Но мы также видим высокую вовлеченность молодежи. Так что нам нужно внимательно подумать, что с этим можно сделать», – сказал Бах.

Напомним, что киберспорт включен в программу Азиатских игр 2022 года.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением о киберспорте.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Моуринью хочет приобрести Морату в «МЮ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика