Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поделился мнением о киберспорте.

«Мы не уверены на 100 процентов в том, что киберспорт – настоящий спорт, если говорить о физической активности и критериях, чтобы считать его спортом.

Мы не видим организации или структуры, которая дала бы нам уверенность или гарантию, что в нем уважаются олимпийские правила и ценности, а также что эти правила соблюдаются. Нет международной федерации, у которой были бы полномочия предоставить такие гарантии.

Мне кажется, что некоторых из этих игр противоречат нашим ценностям. Мы наблюдаем за киберспортом, видим отличия, видим отсутствие организации. Но мы также видим высокую вовлеченность молодежи. Так что нам нужно внимательно подумать, что с этим можно сделать», – сказал Бах.

Напомним, что киберспорт включен в программу Азиатских игр 2022 года.