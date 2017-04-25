Главный тренер юниорской сборной Беларуси (U-18) Юрий Файков рассказал об уровне организации чемпионата мира в элитном дивизионе в Словакии.

«Могу сказать, что организация чемпионата мира в дивизионе I в Минске была куда лучше. Но жаловаться не на что: условия одинаковы для всех. Главное, что выполнили задачу и остались в элите», – сказал Файков.