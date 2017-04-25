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Юрий Файков: «Уровень организации ЮЧМ в Словакии? В дивизионе I в Минске организация была куда лучше»
26.04.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер юниорской сборной Беларуси (U-18) Юрий Файков рассказал об уровне организации чемпионата мира в элитном дивизионе в Словакии.
«Могу сказать, что организация чемпионата мира в дивизионе I в Минске была куда лучше. Но жаловаться не на что: условия одинаковы для всех. Главное, что выполнили задачу и остались в элите», – сказал Файков.
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Юрий Файков: «Уровень организации ЮЧМ в Словакии? В дивизионе I в Минске организация была куда лучше»
Главный тренер юниорской сборной Беларуси (U-18) Юрий Файков рассказал об уровне организации чемпионата мира в элитном дивизионе в Словакии.
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