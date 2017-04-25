﻿ Юрий Файков: «Уровень организации ЮЧМ в Словакии? В дивизионе I в Минске организация была куда лучше». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Файков: «Уровень организации ЮЧМ в Словакии? В дивизионе I в Минске организация была куда лучше»

26.04.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер юниорской сборной Беларуси (U-18) Юрий Файков рассказал об уровне организации чемпионата мира в элитном дивизионе в Словакии.

«Могу сказать, что организация чемпионата мира в дивизионе I в Минске была куда лучше. Но жаловаться не на что: условия одинаковы для всех. Главное, что выполнили задачу и остались в элите», – сказал Файков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер юниорской сборной Беларуси (U-18) Юрий Файков рассказал об уровне организации чемпионата мира в элитном дивизионе в Словакии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Асташевич сменил Рыженкова на посту первого вице-президента НОКа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика