МИНСК, 26 апр — Sputnik. Директор Республиканского центра олимпийской подготовки "Раубичи" Андрей Асташевич стал первым вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, сообщили Sputnik в НОК.

В среду состоялось заседание Исполнительного комитета НОК, участие в котором приняла глава президентской Администрации Наталья Кочанова.

"Принято решение возложить исполнение обязанностей первого вице-президента НОК Беларуси на Андрея Владимировича Асташевича", — сообщили Sputnik в пресс-службе НОКа.

Кроме того, на совещании с членами Исполкома и руководителями структурных подразделений комитета были обсуждены задачи на ближайшую перспективу. "Подготовка к Олимпийским играм 2018 и 2020 годов, организация II Европейских игр 2019 года в Беларуси, проведение Олимпийского собрания", — уточнили собеседники агентства.

Ранее должность первого вице-президента НОК занимал Максим Рыженков. В декабре он был назначен первым заместителем руководителя Администрации главы государства. Как сообщал Sputnik cо ссылкой на пресс-службу НОКа, новый вице-президент должен был быть избран Исполкомом или же назначен президентом организации Александром Лукашенко. С декабря до этого момента Рыженков работал в НОК на общественных началах.

45-летний Асташевич возглавляет "Раубичи" с 2004 года. В разные годы он работал в федерациях биатлона и хоккея республики. Асташевич играет в команде президента Беларуси по хокккею. На минувшем Рождественском турнире он стал лучшим нападающим.

У Асташевича трое сыновей, все они занимаются хоккеем, двое из них выступают за молодежные команды Беларуси.