Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о болезни матери.

«Когда я играла в Брисбене в январе 2016 года мне позвонил брат и сказал, что у мамы рак. Я тут же позвонила ей, но мама не призналась. Она сильная женщина и никогда не показывает, насколько ей тяжело.

Вскоре я вернулась в Минск. Вся моя семья плакала. Мама уже не могла скрывать свою болезнь (рак груди четвертой стадии – прим).

После этого жизнь стала похожа на американские горки. Хуже всего было то, что от нас ничего не зависит. Мы могли оказывать только моральную поддержку.

Когда узнала о своей беременности, то заплакала и не знала, как сказать маме. Началась паника, потому что знала, через что пришлось пройти маме. А она ответила: «Это просто замечательные новости».

В этом году мама излечилась. Мы плакали, моя мама тоже. Она очень переживала, когда ждала результатов тестов. Хорошие новости стали огромным облегчением. Нельзя сказать, что сложных периодов в моей жизни больше никогда не будет, но сейчас чувствую, как будто перепрыгнула через множество барьеров», – сказала Азаренко.