Главный тренер юниорской сборной Беларуси (U-18) Юрий Файков рассказал, мотивировали ли команду перед решающим матчем релегейшн-раунда чемпионата мира в Словакии слова президента Беларуси Александра Лукашенко.

– Давно не играли на таком уровне. Провели с топовыми командами две товарищеские игры. Конечно, на чемпионате мира было тяжело. Сложная группа — три команды из нашего пула позже боролись за медали. Но мы боролись, шли от игры к игре, вносили определенные коррективы.

На групповом этапе не получилось сразу решить задачу. К тому же, в первой игре травму получил Влад Михальчук. Во втором матче получил повреждение капитан. 18 человек играли. Возникали определенные сложности. Но ребята молодцы. С физической и моральной нагрузкой справились. А в играх с Латвией были уверены в победе. Выглядели намного лучше соперника.

– Стали ли дополнительной мотивацией в решающем матче слова президента?

– Мы ребятам говорили, чтобы они ничего не читали перед матчами. У нас такое правило: перед играми все сдают свои телефоны. Мы приехали выполнить задачу — мы ее выполнили. Остались в элитном дивизионе, – сказал Файков.

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