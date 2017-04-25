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Андрей Асташевич: «В числе приоритетных направлений НОК – поощрение развития и пропаганды спорта и физкультуры»

26.04.2017 13:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Избранный на пост первого вице-президента НОК Андрей Асташевич назвал приоритетные задачи.

«Задача Национального олимпийского комитета – это не только представление Беларуси на международной арене, но большая работа внутри республики. В числе приоритетных направлений – поощрение развития и пропаганды спорта и физической культуры в стране, которые являются основным залогом повышения количества занимающихся и увеличения массовости.

Один из инструментов этого механизма – федерации, в которых необходимо выстроить систему подготовки, начиная от массового набора, заканчивая точечной концентрацией ресурсов как физических, так и материальных для завоевания медалей и популяризации видов спорта на международной арене. Нам предстоит систематизировать всю работу.

В числе приоритетных задач – выстраивание четкого взаимодействия с федерациями, развитие зимних и летних видов спорта, где особое внимание стоит обратить на игровые за счет их массовости. Необходимо наиболее эффективно использовать построенные спортивные базы, уделяя внимание широкому вовлечению подрастающего поколения для занятий в секциях на местах для популяризации тех видов спорта, которые культивируются в регионах и имеют большие традиции.

Чем больше будет массовость, тем качественнее и лучше станет проводится отбор, тем более высоких результатов мы добьемся в будущем на международной арене. Олимпийский комитет – это один из механизмов популяризации видов спорта, который не подменяет работу Министерства спорта и туризма, но должен качественно дополнять ее», – сказал Асташевич.

 
 
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Избранный на пост первого вице-президента НОК Андрей Асташевич назвал приоритетные задачи.

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