﻿ Чиновник Речицкого райисполкома: «Запрет герба города с «Погоней» на матче «Спутника»? Мои подчиненные действуют всегда в рамках правового поля». 21.by
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Чиновник Речицкого райисполкома: «Запрет герба города с «Погоней» на матче «Спутника»? Мои подчиненные действуют всегда в рамках правового поля»

26.04.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Начальник отдела образования, спорта и туризма Речицкого райисполкома Александр Деменчук прокомментировал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу инцидент, произошедший на матче второй лиги.

- Хотелось бы, чтобы вы прояснили действия вашего подчиненного Александра Горбача на матче «Спутника».

– По телефону такие вопросы не решаются. Вот у меня приемный день идет, вы приходите. Если до часу успеете, заходите, мы поговорим (разговор состоялся в 12:10 среды – прим. Tribuna.com).

- Мы из Минска СМИ.

– Из Минска, не из Минска. Мои подчиненные действуют всегда в рамках правового поля. Всегда отдел образования так действует! Другого мои подчиненные себе позволить не могут. Ни на футбольном поле, ни где-то в другом месте.

Мы очень рады, что начался футбольный сезон, мы сумели возрадить команду, она во второй лиге будет. И дальше будем продолжать совместно со всеми продолжать обеспечивать, чтобы футбол у нас в Речице процветал. Юревич, вот играет в БАТЭ. Думаю, не один еще молодой футболист скажет спасибо за свою футбольную судьбу.

Таким образом мы и будем продолжать действовать. А все остальное околофутбольное... Все вопросы, а их много, решаемые. Заезжайте, заходите, приходите к нам на футбол, – сказал чиновник.

Напомним, на матч «Спутник» – «Клецк» один из болельщиков пронес на стадион флаг с изображением герба города и надписью «Речица» на фоне бело-красно-белой ленты. Когда же он попытался вывесить этот флаг на секторе, который ранее традиционно занимали фанаты местных команд «Ведрич» и «Речица-2014», к трибуне сразу же поспешили представители власти.

Заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Александр Горбач, который непосредственно руководил тем, что происходило на стадионе, вместе с сотрудником милиции приказали снять флаг с ограждения фанатской трибуны. Герб Речицы — один из нескольких гербов белорусских городов, который содержит герб ВКЛ «Погоня».

«Спутник» – «Клецк». Чиновник запретил развернуть флаг с изображением герба Речицы с «Погоней»

 
Теги: Минск
 
 
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Начальник отдела образования, спорта и туризма Речицкого райисполкома Александр Деменчук прокомментировал корреспонденту Tribuna.com Антону Рогачу инцидент,...

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