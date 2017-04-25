МИНСК, 26 апр — Sputnik. Задача Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси — это не только представление республики на международной спортивной арене, но и большая работа внутри самой страны, заявил исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Андрей Асташевич.



© Sputnik / Владимир Нестерович Директор "Раубичей" Асташевич сменил Рыженкова в НОКе

В среду, 26 апреля, в ходе рабочего совещания, участие в котором приняла руководитель Администрации президента страны Наталья Кочанова, членом Исполкома НОК было принято решение возложить исполнение обязанностей первого вице-президента НОК на Асташевича. Таки образом, на этом посту директор РЦОП "Раубичи" сменил Максима Рыженкова, который работает заместителем главы президентской Администрации.

"Задача Национального олимпийского комитета — это не только представление Беларуси на международной арене, но большая работа внутри республики. В числе приоритетных направлений — поощрение развития и пропаганды спорта и физической культуры в стране, которые являются основным залогом повышения количества занимающихся и увеличения массовости", — заявил Асташевич. Его слова приводит пресс-служба НОК .

Он отметил, что в федерациях необходимо выстроить систему подготовки от массового набора до точечной концентрации ресурсов для завоевания медалей и популяризации видов спорта.

"Нам предстоит систематизировать всю работу. В числе приоритетных задач — выстраивание четкого взаимодействия с федерациями, развитие зимних и летних видов спорта, где особое внимание стоит обратить на игровые за счет их массовости", — продолжил Асташевич.

По его словам, необходимо эффективно использовать спортивные базы, уделять внимание молодежи, популяризировать на местах те виды спорта, которые имеют большие традиции в регионах.

"Чем больше будет массовость, тем качественнее и лучше станет проводится отбор, тем более высоких результатов мы добьемся в будущем на международной арене. Олимпийский комитет — это один из механизмов популяризации видов спорта, который не подменяет работу Министерства спорта и туризма, но должен качественно дополнять ее", — заключил он.

Напомним, президент страны Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания парламенту и народу подверг критике спорт высоких достижений . Он анонсировал реформирование НОК и федераций.