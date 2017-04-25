﻿ FA дисквалифицировала Джоуи Бартона на 18 месяцев за ставки на футбол. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

FA дисквалифицировала Джоуи Бартона на 18 месяцев за ставки на футбол

26.04.2017 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Бернли» Джоуи Бартон на 18 месяцев отстранен от любой футбольной деятельности.

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала 34-летнего хавбека после того, как он признал свою вину в связи с делом о ставках.

Как утверждалось ранее, Бартон в период с 26 марта 2006 по 13 мая 2016 года сделал 1260 ставок на различные события и исходы, нарушив правила FA.

Бартон также был оштрафован на 30 тысяч фунтов и получил предупреждение на будущее.

В ноябре 2016 года Бартон уже был дисквалифицирован на один матч за ставки на футбол.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Бернли» Джоуи Бартон на 18 месяцев отстранен от любой футбольной деятельности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Асташевич рассказал о задачах НОК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика