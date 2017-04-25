﻿ Звезды американского женского футбола Робертс и Соламенте посетят Беларусь по приглашению АБФФ. 21.by
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Звезды американского женского футбола Робертс и Соламенте посетят Беларусь по приглашению АБФФ

26.04.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщили источнику в посольстве США в Беларуси, по приглашению АБФФ 27-29 апреля Беларусь посетят звезды мирового женского футбола американки Тиффани Робертс и Зола Соламенте.

Это составляющая программы правительства США «Посланники спорта», которая реализуется по всему миру. Американские футболистки проведут встречи с молодежью, а также станут участниками открытых тренировок в Минске и Могилеве.

Торжества будут проходить в рамках проекта «Здольная». Это социально-спортивный проект для женщин, призванный мотивировать белорусок к активному спорту.

Кроме того, Тиффани и Зола посетят детскую деревню SOS в Марьиной Горке на Минщине.

Тиффани Робертс – олимпийская чемпионка, чемпионка мира в женском футболе, ныне тренер. Зола Соламенте – четырехкратная чемпионка США.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Как сообщили источнику в посольстве США в Беларуси, по приглашению АБФФ 27-29 апреля Беларусь посетят звезды мирового женского футбола американки Тиффани Робертс и...

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