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Звезды американского женского футбола Робертс и Соламенте посетят Беларусь по приглашению АБФФ
26.04.2017 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщили источнику в посольстве США в Беларуси, по приглашению АБФФ 27-29 апреля Беларусь посетят звезды мирового женского футбола американки Тиффани Робертс и Зола Соламенте.
Это составляющая программы правительства США «Посланники спорта», которая реализуется по всему миру. Американские футболистки проведут встречи с молодежью, а также станут участниками открытых тренировок в Минске и Могилеве.
Торжества будут проходить в рамках проекта «Здольная». Это социально-спортивный проект для женщин, призванный мотивировать белорусок к активному спорту.
Кроме того, Тиффани и Зола посетят детскую деревню SOS в Марьиной Горке на Минщине.
Тиффани Робертс – олимпийская чемпионка, чемпионка мира в женском футболе, ныне тренер. Зола Соламенте – четырехкратная чемпионка США.
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Как сообщили источнику в посольстве США в Беларуси, по приглашению АБФФ 27-29 апреля Беларусь посетят звезды мирового женского футбола американки Тиффани Робертс и...
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