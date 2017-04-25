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Юрий Шевцов: «Игра сборной в столице? Болельщикам из Витебска или Могилева проще добраться до Минска, чем до Бреста»

26.04.2017 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову рассказал, почему было решено проводит домашний матч квалификации чемпионата Европы с поляками в Минске, а не в Бресте.

– Самые колкие вопросы лучше оставлять на конец беседы. Почему вы настояли на проведении домашней игры в Уручье? А, скажем, не в Бресте?

– Начну ответ с благодарности брестским болельщикам за поддержку национальной сборной. Мы в команде ценим их визиты сюда. Мы замечаем, как поддерживают они нас на далеких топ-турнирах, как они организованы и слышны. Развитие брестского клуба в маркетинговом плане меня вообще очень впечатляет и радует.

А решение принимать поляков в Минске принято не в пику болельщикам Бреста. Просто Минск — большой столичный город, расположенный в центре страны. Мы — национальная сборная, для которой важна возможность поддержки болельщиков, к примеру, из Витебска или Могилева. Им проще добраться до Минска, чем до Бреста.

Только в этом суть решения. Мы ведь уже играли в Бресте и сборы там проводили. И в будущем матчи сборной там тоже будут, – сказал Шевцов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Новикову рассказал, почему было решено проводит домашний матч...

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