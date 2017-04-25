Сегодня вечером, после ответного матча 1/2 финала Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо-Брест», Tribuna.com проведет онлайн-трансляцию из микст-зоны «Борисов-Арены».

Стрим будет доступен на странице Tribuna.com Вконтакте. Таким образом, вы сможете первыми и в прямом эфире услышать комментарии футболистов по итогам встречи и увидеть их эмоции.