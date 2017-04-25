﻿ Онлайн из микст-зоны после матча БАТЭ – «Динамо-Брест» – в стриме Tribuna.com. 21.by
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Онлайн из микст-зоны после матча БАТЭ – «Динамо-Брест» – в стриме Tribuna.com

26.04.2017 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня вечером, после ответного матча 1/2 финала Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо-Брест», Tribuna.com проведет онлайн-трансляцию из микст-зоны «Борисов-Арены».

Стрим будет доступен на странице Tribuna.com Вконтакте. Таким образом, вы сможете первыми и в прямом эфире услышать комментарии футболистов по итогам встречи и увидеть их эмоции.

 
 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня вечером, после ответного матча 1/2 финала Кубка Беларуси БАТЭ – «Динамо-Брест», Tribuna.com проведет онлайн-трансляцию из микст-зоны «Борисов-Арены».

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