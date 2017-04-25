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В Самаре к ЧМ-2018 неприглядные дома вдоль гостевых маршрутов закроют 2-метровыми заборами

26.04.2017 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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К чемпионату мира 2018 года в нескольких районах Самары вдоль гостевых маршрутов появятся заборы высотой 2-2,5 метра.

Ограждения будут различаться по высоте, материалам и архитектурным особенностям. На эти работы из бюджета выделят 21 миллион рублей.

Исполняющая обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Елена Бондаренко прокомментировала это решение.

«Аварийные расселенные дома, которые пока нет возможности снести, временно скроют за фальшфасадами. К примеру, в них нуждается первый квартал поселка Мехзавод, но это – экстренная мера.

Те постройки, которые находятся в неприглядном виде, огородят заборами. Большая часть таких зданий находится вдоль Ракитовского и Красноглинского шоссе, в Ленинском и Октябрьском районах. Основная задача – не столько закрыть, сколько создать красивый облик.

Чтобы работа шла быстрее, мы подключили молодежные стройотряды и просим жителей: если хотите помочь, то обратитесь в районную администрацию, где подскажут телефоны и адреса пунктов приема», – сказала Бондаренко в интервью «КП-Самара».

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В Самаре к ЧМ-2018 неприглядные дома вдоль гостевых маршрутов закроют 2-метровыми заборами

 
 
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К чемпионату мира 2018 года в нескольких районах Самары вдоль гостевых маршрутов появятся заборы высотой 2-2,5 метра.

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