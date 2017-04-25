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Александр Шакутин: «Уверен, сообща с Россией нам удастся воспитать новое поколение ярких игроков»

26.04.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Белорусской теннисной федерации (БТФ) Александр Шакутин прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве с Россией.

– Федерация тенниса России имеет серьезную научную и медицинскую базу в развитии вида спорта, охотно делится новыми разработками для подготовки белорусских спортсменов и тренеров. Мы очень признательны российским коллегам за поддержку. Уверен, сообща нам удастся воспитать новое поколение ярких игроков, – сказал Шакутин.

Федерации тенниса Беларуси и России подписали меморандум о сотрудничестве

Президент федерации тенниса России: «Всеми своими наработками по подготовке молодых игроков мы готовы поделиться с белорусской стороной»

 
 
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Председатель Белорусской теннисной федерации (БТФ) Александр Шакутин прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве с Россией.

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