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Штутгарт (WTA). Шарапова вечером сыграет с Винчи
26.04.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первом круге турнира в Штутгарте его трехкратная чемпионка Мария Шарапова в первом матче после дисквалификации в среду сыграет с Робертой Винчи.
Porsche Tennis Grand Prix
Штутгарт, Германия
25 – 30 апреля 2017
Premier
Призовой фонд – 776 000 долларов
Крытые корты, грунт
Первый круг
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В первом круге турнира в Штутгарте его трехкратная чемпионка Мария Шарапова в первом матче после дисквалификации в среду сыграет с Робертой Винчи.
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