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Штутгарт (WTA). Шарапова вечером сыграет с Винчи

26.04.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первом круге турнира в Штутгарте его трехкратная чемпионка Мария Шарапова в первом матче после дисквалификации в среду сыграет с Робертой Винчи.

Porsche Tennis Grand Prix

Штутгарт, Германия

25 – 30 апреля 2017

Premier

Призовой фонд – 776 000 долларов

Крытые корты, грунт

Первый круг

Мария Шарапова (Россия)  Роберта Винчи (Италия)
Дата проведения
26 апреля, 17.30
Онлайн матча

 

Светлана Кузнецова (Россия)  Кики Бертенс (Голландия)
6:35:76:3
Дата проведения
25 апреля, 14.51
Онлайн матча

 

Елена Веснина (Россия)  Дарья Касаткина (Россия)
7:66:2
Дата проведения
26 апреля, 11.11
Онлайн матча

 

Екатерина Макарова (Россия)  Агнешка Радванска (Польша)
6:26:4
Дата проведения
25 апреля, 19.49
Онлайн матча

 

Карла Суарес-Наварро (Испания)  Тамара Корпач (Германия)
6:26:4
Дата проведения
26 апреля, 11.10
Онлайн матча

 

Йоханна Конта (Великобритания)  Наоми Осака (Япония)
7:63:66:1
Дата проведения
26 апреля, 13.07
Онлайн матча

 

Барбора Стрыцова (Чехия)  Дженнифер Брэди (США)
6:26:2
Дата проведения
25 апреля, 11.12
Онлайн матча

 

Елена Остапенко (Латвия)  Коко Вандевей (США)
2:0
Дата проведения
26 апреля, 15.54
Онлайн матча

 

Лаура Зигемунд (Германия)  Чжан Шуай (Китай)
6:27:6
Дата проведения
25 апреля, 17.43
Онлайн матча

 

Анастасия Севастова (Латвия)  Саманта Стосур (Австралия)
6:14:66:3
Дата проведения
25 апреля, 12.44
Онлайн матча

 

Кристина Младенович (Франция)  Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия)
6:46:2
Дата проведения
26 апреля, 14.22
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония)  Ана Конюх (Хорватия)
7:66:4
Дата проведения
25 апреля, 12.42
Онлайн матча
 
 
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В первом круге турнира в Штутгарте его трехкратная чемпионка Мария Шарапова в первом матче после дисквалификации в среду сыграет с Робертой Винчи.

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