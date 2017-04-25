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«Динамо» подало заявление в полицию на болельщиков, которые использовали неонацистскую символику
26.04.2017 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Киевское «Динамо» подало заявление в полицию об использовании болельщиками неонацистской символики на матче с «Шахтером».
Клуб рассчитывает на проведение полного расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.
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«Динамо» подало заявление в полицию об использовании болельщиками неонацистской символики на матче с «Шахтером».
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