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БАТЭ – «Динамо» Брест. Милунович сыграет с первых минут

26.04.2017 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы БАТЭ и брестского «Динамо» на ответный матч полуфинала Кубка Беларуси, который пройдет сегодня в Борисове.

БАТЭ: Щербицкий, Жавнерчик, Милунович, Володько, Иванич, Кендыш, Риос, Стасевич, Яблонский, Гордейчук, Родионов.

В запасе остались: Чичкан, Пикк, Березкин, Володько, Гвилия, Джигеро, Рушевич.

Динамо Брест: Малерб, Алисейко, Витус, Гаврилович, Лебедев, Букаткин, Легчилин, Осучукву, Торрес, Мозолевский, Фамейе.

Запасные: Хвин, Аврэмия, Иванов, Афоаква, Бабаво, Седько, Василюк.

Tribuna.com проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

 
Теги: Брест
 
 
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Стали известны составы БАТЭ и брестского «Динамо» на ответный матч полуфинала Кубка Беларуси, который пройдет сегодня в Борисове.

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