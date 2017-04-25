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«Шахтер» стал первым финалистом Кубка Беларуси
26.04.2017 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном матче полуфинала Кубка Беларуси «Шахтер» сыграл вничью со «Слуцком» (1:1, первая игра 2:1) и по сумме двух встреч вышел в финал.
Солигорская команда в финале сыграет с победителем пары БАТЭ – «Динамо» Брест (первый матч 0:2). Эта встреча начнется сегодня в Борисове в 20.30.
Напомним, финал Кубка Беларуси пройдет 28 мая в Гродно.
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В ответном матче полуфинала Кубка Беларуси «Шахтер» сыграл вничью со «Слуцком» (1:1, первая игра 2:1) и по сумме двух встреч вышел в финал.
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