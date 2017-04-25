В ответном матче полуфинала Кубка Беларуси «Шахтер» сыграл вничью со «Слуцком» (1:1, первая игра 2:1) и по сумме двух встреч вышел в финал.

Солигорская команда в финале сыграет с победителем пары БАТЭ – «Динамо» Брест (первый матч 0:2). Эта встреча начнется сегодня в Борисове в 20.30.

Напомним, финал Кубка Беларуси пройдет 28 мая в Гродно.