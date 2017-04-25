|
На ЧМ-2018 будут использоваться видеоповторы
26.04.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что система видеоповторов будет использоваться на чемпионате мира в России.
«Мы будем использовать систему видеоассистента судьи на чемпионате мира 2018 года, потому что до сих пор мы получали только положительные отзывы о ней», – сказал Инфантино.
Ранее стало известно, что система видеопомощи арбитрам будет применяться на Кубке конфедераций-2017.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что система видеоповторов будет использоваться на чемпионате мира в России.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии