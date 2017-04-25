Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что система видеоповторов будет использоваться на чемпионате мира в России.

«Мы будем использовать систему видеоассистента судьи на чемпионате мира 2018 года, потому что до сих пор мы получали только положительные отзывы о ней», – сказал Инфантино.

Ранее стало известно, что система видеопомощи арбитрам будет применяться на Кубке конфедераций-2017.