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На ЧМ-2018 будут использоваться видеоповторы

26.04.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что система видеоповторов будет использоваться на чемпионате мира в России.

«Мы будем использовать систему видеоассистента судьи на чемпионате мира 2018 года, потому что до сих пор мы получали только положительные отзывы о ней», – сказал Инфантино.

Ранее стало известно, что система видеопомощи арбитрам будет применяться на Кубке конфедераций-2017.

 

 
 
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Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что система видеоповторов будет использоваться на чемпионате мира в России.

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