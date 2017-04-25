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Эжени Бушар: «Шарапова обманщица, а спорт не должен позволять обманщикам возвращаться»
26.04.2017 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Финалистка «Уимблдона»-2014 Эжени Бушар прокомментировала возвращение после допинговой дисквалификации Марии Шараповой, которой предоставили wild card уже три турнира WTA.
«Я считаю, это неправильно. Она обманщица, а я считаю, что никакой спорт не должен позволять обманщикам возвращаться. Это очень несправедливо по отношению ко всем честным игрокам.
К тому же, так WTA создает неправильное впечатление у детей и молодых игроков: жульничайте, а мы вас потом примем с распростертыми объятиями. Это неправильно.
Так что я больше не могу сказать, что восхищаюсь ей. С этим покончено».
Добавим, вчера в Стамбуле 23-летняя канадка проиграла шестой матч подряд.
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Финалистка «Уимблдона»-2014 Эжени Бушар прокомментировала возвращение после допинговой дисквалификации Марии Шараповой, которой предоставили wild card уже три...
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