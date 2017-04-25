Финалистка «Уимблдона»-2014 Эжени Бушар прокомментировала возвращение после допинговой дисквалификации Марии Шараповой, которой предоставили wild card уже три турнира WTA.

«Я считаю, это неправильно. Она обманщица, а я считаю, что никакой спорт не должен позволять обманщикам возвращаться. Это очень несправедливо по отношению ко всем честным игрокам.

К тому же, так WTA создает неправильное впечатление у детей и молодых игроков: жульничайте, а мы вас потом примем с распростертыми объятиями. Это неправильно.

Так что я больше не могу сказать, что восхищаюсь ей. С этим покончено».

Добавим, вчера в Стамбуле 23-летняя канадка проиграла шестой матч подряд.