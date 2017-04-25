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Александр Ермакович: «Слишком большую фору дали сопернику в Бресте»

26.04.2017 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после матча с брестским «Динамо» (1:0, 0:2 первая игра) прокомментировал вылет команды из Кубка Беларуси на стадии полуфинала

– Чего не хватило команде для того, чтобы для начала перевести матч в дополнительное время?

 – Не хватило в концовочке реализации. У Иванича было два хороших момента.  Если бы забили, то, наверное, матч перешел бы в дополнительное время. К сожалению, не получилось. И вообще мы дали сопернику слишком большую фору в Бресте. Сложновато было, но ребята старались, – сказал Ермакович в эфире «Беларусь 5».

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Теги: Брест
 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович после матча с брестским «Динамо» (1:0, 0:2 первая игра) прокомментировал вылет команды из Кубка Беларуси на стадии полуфинала...

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