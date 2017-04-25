Комментатор Александр Цвечковский считает, что в матче БАТЭ – «Динамо» Брест в моменте с Игорем Стасевичем нужно было ставить пенальти в ворота гостей.

«Можно было ставить пенальти. По ноге ударили Стасевича в штрафной. Был удар не по мячу», – сказал Цвечковский в эфире «Беларусь 5».

Напомним, этот эпизод произошел за несколько минут до конца матча. Судья оставил момент без внимания и показал командам «продолжать игру».