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Александр Цвечковский: «В моменте со Стасевичем можно было ставить пенальти»
26.04.2017 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комментатор Александр Цвечковский считает, что в матче БАТЭ – «Динамо» Брест в моменте с Игорем Стасевичем нужно было ставить пенальти в ворота гостей.
«Можно было ставить пенальти. По ноге ударили Стасевича в штрафной. Был удар не по мячу», – сказал Цвечковский в эфире «Беларусь 5».
Напомним, этот эпизод произошел за несколько минут до конца матча. Судья оставил момент без внимания и показал командам «продолжать игру».
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Комментатор Александр Цвечковский считает, что в матче БАТЭ – «Динамо» Брест в моменте с Игорем Стасевичем нужно было ставить пенальти в ворота гостей.
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