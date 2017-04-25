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Александр Цвечковский: «В моменте со Стасевичем можно было ставить пенальти»

26.04.2017 22:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор Александр Цвечковский считает, что в матче БАТЭ – «Динамо» Брест в моменте с Игорем Стасевичем нужно было ставить пенальти в ворота гостей.

«Можно было ставить пенальти. По ноге ударили Стасевича в штрафной. Был удар не по мячу», – сказал Цвечковский в эфире «Беларусь 5».

Напомним, этот эпизод произошел за несколько минут до конца матча. Судья оставил момент без внимания и показал командам «продолжать игру».

 
Теги: Брест
 
 
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Комментатор Александр Цвечковский считает, что в матче БАТЭ – «Динамо» Брест в моменте с Игорем Стасевичем нужно было ставить пенальти в ворота гостей.

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