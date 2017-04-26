﻿ Никита Букаткин: «Динамо» новая сила? Стараемся ей становиться. Но не надо спешить. БАТЭ к этому шел годами». 21.by
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Никита Букаткин: «Динамо» новая сила? Стараемся ей становиться. Но не надо спешить. БАТЭ к этому шел годами»

26.04.2017 23:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин после матча с БАТЭ прокомментировал выход команды в финал Кубка Беларуси.

«Динамо» Брест новая сила в белорусском футболе? Стараемся ей становиться. Но не надо спешить. Работаем. БАТЭ к этому годами шел. А мы на начальном пути. Мы вышли в финал. Еще шаг нам осталось до еврокубков. Город, руководство, клуб и болельщики хотят этого. Они заждались, потому что команда была много лет не то что без еврокубков, а ни за что не боролась. Мы в долгу перед болельщиками. Спасибо, что сегодня приехали. И мы сами хотим выигрывать», – сказал Букаткин в ходе видеотрансляции Tribuna.com из микст-зоны.

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин после матча с БАТЭ прокомментировал выход команды в финал Кубка Беларуси.

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