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Игорь Стасевич: «Эпизод в концовке? Это чистый пенальти»
26.04.2017 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич после матча с брестским «Динамо» (1:0, первая игра 0:2) в полуфинале Кубка Беларуси прокомментировал эпизод с его падением в штрафной соперника.
«Эпизод в концовке? Это чистый пенальти. У меня нет комментария», – сказал Стасевич в ходе
Напомним, этот эпизод произошел за несколько минут до конца матча. Судья оставил момент без внимания и показал командам «продолжать игру».
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Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич после матча с брестским «Динамо» (1:0, первая игра 0:2) в полуфинале Кубка Беларуси прокомментировал эпизод с его падением в штрафной...
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