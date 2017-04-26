Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич после матча с брестским «Динамо» (1:0, первая игра 0:2) в полуфинале Кубка Беларуси прокомментировал эпизод с его падением в штрафной соперника.

«Эпизод в концовке? Это чистый пенальти. У меня нет комментария», – сказал Стасевич в ходе онлайн-трансляции Tribuna.com из микс-зоны.

Напомним, этот эпизод произошел за несколько минут до конца матча. Судья оставил момент без внимания и показал командам «продолжать игру».

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