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Мирко Иванич: «Пенальти на Стасевиче был стопроцентный»

26.04.2017 23:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич после ответного полуфинального поединка Кубка Беларуси с брестским «Динамо» (1:0) посетовал на неиспользованные моменты, а также выразил мнение, что судья не назначил пенальти за стопроцентный фол на Стасевиче.

«Трудно собраться с мыслями после такой игры. Очень жаль, что не забили второй. И не знаю, как я сам не забил еще в концовке. Остается только попросить прощения у наших болельщиков, которые здорово поддерживали команду. Постараемся их порадовать в следующей игре. Брест ждал наших ошибок, больше действовал от обороны. Во втором тайме мы играли лучше, чем а первом. И считаю, пенальти на Стасевиче был стопроцентный», – сказал Иванич.

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Напомним, этот эпизод произошел за несколько минут до конца матча. Судья оставил момент без внимания и показал командам «продолжать игру».

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Теги: Брест
 
 
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Полузащитник БАТЭ Мирко Иванич после ответного полуфинального поединка Кубка Беларуси с брестским «Динамо» (1:0) посетовал на неиспользованные моменты, а также...

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