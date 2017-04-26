Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал вылет из Кубка Беларуси на стадии полуфинала после игры с брестским «Динамо» (1:0, первая игра 0:2).

– Если брать наши две встречи в Бресте и здесь, то, наверное, слишком большая была фора в первой игре. И сегодня было сложно. Можно было поправить, но, к сожалению, своими моментами в конце мы не воспользовались.

Поздравляю «Динамо» с выходом в финал. Они его, наверное, заслужили.

– Какой план был сегодня на игру?

– Забить больше. Сделать счет таким, чтобы мы попали в финал. Естественно, мы хотели сзади сыграть на ноль и забить три мяча.

– Почему в концовке не рискнули, выпустив на поле всех атакующих игроков?

– Так решили. Кого вы имеете ввиду, каких атакующих игроков? Родионову сложно было доиграть игру до конца, потому что он после болезни. Решили освежить за счет Рушевича. Хотели выпустить Джигеро вместо Гордейчука. Но Стасевич полезен при стандартных положениях. А Миша, имея голевое чутье, может забить из ничего. Поэтому его решили оставить до последних минут.

– Смотрели ли эпизод с падением Стасевича в штрафной в концовке?

– Нет, не смотрел. Не вижу смысла сейчас смотреть. Результат не изменишь. Посмотрим позже, – сказал Ермакович.