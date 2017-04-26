﻿ Теннис: Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теннис: Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации

26.04.2017 21:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова одержала первую победу после 15-месячной дисквалификации, которую она отбывала из-за употребления мельдония, сообщает Sputnik. 

В среду, 26 апреля, 30-летняя российская теннисистка провела свой первый официальный поединок. Шарапова в стартовом раунде турнира WTA в Штутгарте (Германия) одолела итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:3. Соперницы провели на корте один час 44 минуты. 

Ранее Шарапова встречалась с Винчи дважды и оба раза победила. В 2007 году россиянка была сильнее итальянки в первом круге US Open, а в 2012 году победила ее в 1/8 финала турнира в американском Индиан-Уэллсе.    

В следующем круге соревнований Шарапова встретится со своей соотечественницей Екатериной Макаровой, которая ранее была сильнее польки Агнешки Радваньски.

Международная федерация тенниса (ITF) в июне прошлого года дисквалифицировала россиянку на два года за употребление мельдония (препарат внесен в список запрещенных WADA c 1 января 2016 года). Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения до 15 месяцев.

Теннисный турнир в Штутгарте проводится с 2006 года (ранее теннисистки играли в пригороде — Фильдерштадте), и Шарапова побеждала здесь рекордные три раза (2012, 2013 и 2014).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В следующем круге соревнований в Штутгарте Шарапова встретится со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
На ЧМ-2018 будут использоваться видеоповторы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика