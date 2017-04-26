МИНСК, 26 апр — Sputnik. Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова одержала первую победу после 15-месячной дисквалификации, которую она отбывала из-за употребления мельдония, сообщает Sputnik.

В среду, 26 апреля, 30-летняя российская теннисистка провела свой первый официальный поединок. Шарапова в стартовом раунде турнира WTA в Штутгарте (Германия) одолела итальянку Роберту Винчи со счетом 7:5, 6:3. Соперницы провели на корте один час 44 минуты.

Ранее Шарапова встречалась с Винчи дважды и оба раза победила. В 2007 году россиянка была сильнее итальянки в первом круге US Open, а в 2012 году победила ее в 1/8 финала турнира в американском Индиан-Уэллсе.

В следующем круге соревнований Шарапова встретится со своей соотечественницей Екатериной Макаровой, которая ранее была сильнее польки Агнешки Радваньски.

Международная федерация тенниса (ITF) в июне прошлого года дисквалифицировала россиянку на два года за употребление мельдония (препарат внесен в список запрещенных WADA c 1 января 2016 года). Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения до 15 месяцев.

Теннисный турнир в Штутгарте проводится с 2006 года (ранее теннисистки играли в пригороде — Фильдерштадте), и Шарапова побеждала здесь рекордные три раза (2012, 2013 и 2014).