Защитник БАТЭ Неманья Милунович по итогам встречи с брестским «Динамо» (1:0) отметил, что «желто-синие» не дали соперникам развернуться в атаке в рамках полуфинала Кубка Беларуси.

«Испытываем огромное разочарование. В концовке поединка имели пару хороших шансов – жаль, в реализации не преуспели. Ну и арбитр должен был назначать пенальти. Я располагался рядом с эпизодом и видел: игрок «Динамо» фолил на Стасевиче. Что ж, теперь уже ничего не изменишь...

Думаю, наша команда сегодня продемонстрировала неплохой футбол. Правда, до перерыва в созидании получалось далеко не все. «Динамо» надежно оборонялось. Зато после перерыва мы чаще находили бреши, прорывались к чужим воротам. Но, к сожалению, забили только один раз.

Ну и не дали соперникам развернуться в атаке. Особых моментов в их исполнении и не припомню. Конечно, если тому же Фамейе предоставлять свободные зоны, давать возможность разбежаться, то возникнут проблемы. Поэтому старались действовать максимально плотно. И, считаю, в целом сработали сзади весьма надежно.

Чувствую, что пока далек от оптимальных кондиций. Все-таки две недели без тренировок сказываются. Я мог бы выйти на поле и раньше, но лучше было подождать, не форсировать события. Сегодня порой приходилось очень тяжело. Рад, что хорошо выдержал полный матч. Надеюсь, в скором времени наберу свою лучшую форму», – сказал Милунович.

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Напомним, этот эпизод произошел за несколько минут до конца матча. Судья оставил момент без внимания и показал командам «продолжать игру».