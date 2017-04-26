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Виталий Родионов: «Присутствует опустошение. Хотели порадовать болельщиков и выйти в финал Кубка»
27.04.2017 01:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий БАТЭ Виталий Родионов по итогам поединка полуфинала Кубка Беларуси с брестскими динамовцами (1:0) выразил надежду, что клуб сумеет быстро переключиться на чемпионат.
«Как бы банально ни звучало, нам сегодня не хватило гола. И положительных эмоций от такой победы, конечно, нет. Моменты, чтобы решить задачу, мы имели, но не воспользовались. Остается только поздравить брестчан с выходом в финал и пожелать удачи.
Игра выдалась вязкой, с большим количеством единоборств – и давалась нам нелегко. Впрочем, подобного хода встречи и следовало ожидать. Мы со стартового свистка стремились действовать активно, нагнетать давление, но нужно признать: «Динамо» неплохо оборонялось и не позволяло подступиться к своим воротам. А вторые таймы в этом плане всегда показательны: кто сохраняет больше сил, тот и получает преимущество. Тогда-то мы и создали почти всю остроту. К сожалению, требуемого результата не добились.
Присутствует опустошение. Все-таки хотели порадовать болельщиков и завоевать путевку в решающую кубковую стадию. Приложили для того немало сил. Но нужно двигаться дальше, анализировать, делать выводы – и готовиться к следующим матчам. Через четыре дня важное противостояние с «Шахтером». Надеюсь, мы сумеем быстро переключиться на чемпионатные дела. Прекрасно осознаем значимость воскресного поединка – долго посыпать головы пеплом нельзя», – сказал Родионов.
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов по итогам поединка полуфинала Кубка Беларуси с брестскими динамовцами (1:0) выразил надежду, что клуб сумеет быстро переключиться...
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