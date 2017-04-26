НХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона – «Джек Адамс Эуорд». Ими стали Майк Бэбкок («Торонто»), Тодд Маклеллан («Эдмонтон» и Джон Торторелла («Коламбус»).

Победителя, который определяется в голосовании радио- и телекомментаторов, назовут 21 июня на церемонии в Лас-Вегасе. Напомним, в прошлом сезне эту награду получил Барри Троц («Вашингтон»).

53-летний Бэбкок вывел «Торонто» в плей-офф впервые с 2013 года. По сравнению с предыдущим сезоном «Лифс» набрали на 26 очков больше. При этом у Бэбкока сыграли 6 новичков – каждый больше 75 матчей. Канадец был финалистом «Джек Адамс Эуорд» в 2008-м и 2014-м, когда тренировал «Детройт».

49-летний Маклеллан вышел с «Эдмонтоном» в плей-офф впервые с 2006 года. «Ойлерс» в этом сезоне набрали на 33 очка больше, чем годом ранее. Маклеллан также претендовал на победу в этой номинации в 2009 году, когда тренировал «Сан-Хосе».

58-летний Торторелла добися с «Коламбусом» лучшего результата в 17-летней истории клуба. «Блю Джекетс» установили клубный рекорд по победам (50) и очкам (108) и в третий раз вышли в плей-офф. По ходу сезона «Коламбус» выдал серию из 16 побед подряд – до рекорда НХЛ («Питтсбург» в сезоне-1992/93) не хватило одной победы. Торторелла уже получал приз лучшему тренеру в 2004-м, когда работал в «Тампа-Бэй», и был финалистом в 2003-м («Тампа-Бэй») и 2012-м («Рейнджерс»).